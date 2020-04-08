Кличко рассказал, почему спасатели не могут добраться до места пожара под Крещатиком, фото — Киев оперативный

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Ракурс

Пожар в центре Киева продолжает беспокоить власти столицы и спасателей, которые не могут начать восстановительные работы.

Специалистам пока не удается добраться до места пожара под Крещатиком, поэтому ремонтные работы и следствие невозможны.

Мэр столицы Виталий Кличко сегодня на брифинге рассказал, что во вторник в коммуникационных туннелях провели очередные замеры воздуха. Результаты неутешительны: из-за большой загазованности и концентрации продуктов горения под землю пока спускаться невозможно.

Специалисты проверяют постоянно кабели, которые не сгорели. О причинах возгорания можно говорить тогда, когда члены комиссии начнут работать под землей, — сообщил Кличко.

Мэр рассказал, что на месте пожара проходили коммуникации крупных компаний, они используют сейчас резервные сети. Кличко поблагодарил столичных спасателей за быструю работу в экстремальных условиях.

«Ракурс» сообщал, что из-за подземного возгорания кабелей телекоммуникационных сетей на Крещатике временно отсутствует доступ к официальным веб-сайтам судов во всех регионах Украины, сайтам органов системы правосудия.

Магистральные оптические каналы «Укртелеком» переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ждет ремонта. Крупный пожар на Крещатике начался в ночь с 4 на 5 апреля. Возгорание произошло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Пожар начали тушить через несколько часов, поскольку спасатели сначала вызвали аварийные бригады для обесточивания кабелей.