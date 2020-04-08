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Ракурс
Кличко розповів, чому рятувальники не можуть добратися до місця пожежі під Хрещатиком, фото — "Киев оперативный"

Кличко розповів, чому рятувальники не можуть добратися до місця пожежі під Хрещатиком (ВІДЕО)

8 кві 2020, 13:31
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Пожежа в центрі Києва продовжує турбувати владу столиці і рятувальників, які не можуть розпочати відновлювальні роботи.

Спеціалістам поки не вдається добратися до місця пожежі під Хрещатиком, тому ремонтні роботи і слідство наразі неможливі.

Мер столиці Віталій Кличко сьогодні на брифінгу розповів, що у вівторок в комунікаційних тунелях провели чергові заміри повітря. Результати невтішні: через велику загазованість і концентрацію продуктів горіння під землю поки спускатися неможливо.

Спеціалісти перевіряють постійно кабелі, що не згоріли. Про причин загоряння можна говорити тоді, коли члени комісії почнуть працювати під землею, — повідомив Кличко.

Мер розповів, що у місці пожежі проходили комунікації великих компаній, вони використовують наразі резервні мережі. Кличко подякував столичним рятувальникам за швидку роботу в екстремальних умовах.

«Ракурс» повідомляв, що через підземне загоряння кабелів телекомунікаційних мереж на Хрещатику тимчасово відсутній доступ до офіційних веб-сайтів судів в усіх регіонах України, сайтів органів системи правосуддя та їх ресурсів.

Магістральні оптичні канали «Укртелеком» перемкнув на альтернативні лінії зв’язку, а локальна мережа чекає ремонту. Масштабна пожежа на Хрещатику сталася в ніч з 4 на 5 квітня. Займання сталося в підземному колекторі, у якому розміщені електричні кабелі різної напруги. Пожежу почали гасити через декілька годин, оскільки рятувальники спочатку викликали аварійні бригади для знеструмлення кабелів.

Джерело: Ракурс


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