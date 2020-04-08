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Коронавірус у Києві. Фото: прес-служба Кличка

У Києві майже 300 інфікованих коронавірусом, найчастіше хворіють молоді люди — Кличко (КАРТА)

8 кві 2020, 13:05
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Коронавірусом у Києві інфіковані вже 294 особи. За добу кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 15 осіб.

За минулу добу захворювання було зафіксоване у вісьмох жінок віком 29 до 67 років та шістьох чоловіків від 43 до 61 року. Захворів також 16-річний юнак. Про це під час онлайн-брифінгу 8 квітня розповів мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, серед цих 15 троє — медики. Було госпіталізовано вісьмох осіб, інші лікуються вдома під наглядом лікарів. 12 осіб вилікувалися, п’ятеро померли. Мер також зазначив, що у столиці серед інфікованих — найбільше осіб молодого та середнього віку.

Тобто активна частина мешканців міста не вірить у загрозу, не хочуть змінювати звички, нехтують правилами обмежень. Я ще раз звертаюся до всіх: йдеться не про обмеження свободи, а ваше здоров’я і вашу безпеку, — додав він.

Кличко також закликав людей утриматися від того, аби на прийдешні свята виходити з дому та йти до церкви через ризик поширення нового коронавірусу.

Я згоден з тим, що складно сидіти вдома. Тим більше, коли весна за вікном. Але так треба робити, аби після Великодня ситуація не рванула, — зазначив мер.

У прес-службі мера також опублікували карту поширення коронавірусу у Києві. Так, найбільше хворих на COVID-19 зареєстровано у Печерському районі столиці — 48 інфікованих, Дарницькому та Шевченківському — 43 та 42 випадки.

Карта поширення коронавірусу. Фото: прес-служба Кличка

Нагадаємо, коронавірусом в Україні інфіковані вже 1 тис. 668 осіб. За останню добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання. Також від коронавірусу в України померли 52 особи, семеро з них — за останню добу.


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