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Коронавірусом в Україні інфіковані вже 1 тис. 668 осіб
В Україні понад 200 нових хворих на коронавірус, 52 особи померлиhttps://racurs.ua/ua/n136402-v-ukrayini-ponad-200-novyh-hvoryh-na-koronavirus-52-osoby-pomerly.htmlРакурс
Коронавірусом в Україні інфіковані вже 1 тис. 668 осіб. За останню добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання.
Також від коронавірусу в України померли 52 особи, семеро з них — за останню добу. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
Під час онлайн-брифінгу 8 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що з нових 206 хворих були госпіталізовані 66 осіб, з них троє дітей. Ще три особи у критичному стані.
35 пацієнтів одужали. Повторні тести показали негативний результат.
Найбільше хворих зареєстровано у Києві (256 випадків), Чернівецькій (273) та Івано-Франківській (198) областях.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 89 випадків;
- Волинська область — 36 випадків;
- Дніпропетровська область — 41 випадок;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 21 випадок;
- Закарпатська область — 43 випадки;
- Запорізька область — 45 випадків;
- Івано-Франківська область — 198 випадків;
- Кіровоградська область — 57 випадків;
- м. Київ — 256 випадків;
- Київська область — 120 випадків;
- Львівська область — 36 випадків;
- Луганська область — три випадки;
- Одеська область — 32 випадки;
- Полтавська область — 17 випадків;
- Рівненська область — 44 випадки;
- Сумська область — 56 випадків;
- Тернопільська область — 168 випадків;
- Харківська область — п’ять випадків;
- Херсонська область — 15 випадків;
- Хмельницька область — 15 випадків;
- Чернівецька область — 273 випадки;
- Черкаська область — 80 випадків;
- Чернігівська область — сім випадків.
Загалом госпіталізовано 757 осіб, 33 них — у тяжкому стані. Показник летальності становить 3,1%. Для порівняння, в Італії цей показник 12%, в Іспанії — 9%, у Німеччині — менше 2%.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 7 тис. 205 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області понад 20 осіб захворіли на коронавірус під час зборів представників баптистської церкви.
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