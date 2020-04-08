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Коронавірусом в Україні інфіковані вже 1 тис. 668 осіб

В Україні понад 200 нових хворих на коронавірус, 52 особи померли

8 кві 2020, 09:46
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Коронавірусом в Україні інфіковані вже 1 тис. 668 осіб. За останню добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання.

Також від коронавірусу в України померли 52 особи, семеро з них — за останню добу. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Під час онлайн-брифінгу 8 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що з нових 206 хворих були госпіталізовані 66 осіб, з них троє дітей. Ще три особи у критичному стані.

35 пацієнтів одужали. Повторні тести показали негативний результат.

Найбільше хворих зареєстровано у Києві (256 випадків), Чернівецькій (273) та Івано-Франківській (198) областях.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 89 випадків;
  • Волинська область — 36 випадків;
  • Дніпропетровська область — 41 випадок;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 21 випадок;
  • Закарпатська область — 43 випадки;
  • Запорізька область — 45 випадків;
  • Івано-Франківська область — 198 випадків;
  • Кіровоградська область — 57 випадків;
  • м. Київ — 256 випадків;
  • Київська область — 120 випадків;
  • Львівська область — 36 випадків;
  • Луганська область — три випадки;
  • Одеська область — 32 випадки;
  • Полтавська область — 17 випадків;
  • Рівненська область — 44 випадки;
  • Сумська область — 56 випадків;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — п’ять випадків;
  • Херсонська область — 15 випадків;
  • Хмельницька область — 15 випадків;
  • Чернівецька область — 273 випадки;
  • Черкаська область — 80 випадків;
  • Чернігівська область — сім випадків.

Загалом госпіталізовано 757 осіб, 33 них — у тяжкому стані. Показник летальності становить 3,1%. Для порівняння, в Італії цей показник 12%, в Іспанії — 9%, у Німеччині — менше 2%.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 7 тис. 205 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області понад 20 осіб захворіли на коронавірус під час зборів представників баптистської церкви.


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