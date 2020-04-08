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Коронавирусом в Украине инфицированы уже 1 тыс. 668 человек
В Украине более 200 новых больных коронавирусом, 52 случая летальныеhttps://racurs.ua/n136402-v-ukraine-bolee-200-novyh-bolnyh-koronavirusom-52-sluchaya-letalnye.htmlРакурс
Коронавирусом в Украине инфицированы уже 1 тыс. 668 человек. За последние сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания.
Также от коронавируса в Украине умерли 52 человека, семеро из них — за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Во время онлайн-брифинга 8 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что из новых 206 больных были госпитализированы 66 человек, из них трое детей. Еще три человека в критическом состоянии.
35 пациентов выздоровели. Повторные тесты показали отрицательный результат.
Больше всего больных зарегистрировано в Киеве (256 случаев), Черновицкой (273) и Ивано-Франковской (198) областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 89 случаев;
- Волынская область — 36 случаям;
- Днепропетровская область — 41 случай;
- Донецкая область — 11 случаев;
- Житомирская область — 21 случай;
- Закарпатская область — 43 случая;
- Запорожская область — 45 случаев;
- Ивано-Франковская область — 198 случаев;
- Кировоградская область — 57 случаев;
- г. Киев — 256 случаев;
- Киевская область — 120 случаев;
- Львовская область — 36 случаев;
- Луганская область — три случая;
- Одесская область — 32 случая;
- Полтавская область — 17 случаев;
- Ровенская область — 44 случая;
- Сумская область — 56 случаев;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — пять случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 15 случаев;
- Черновицкая область — 273 случая;
- Черкасская область — 80 случаев;
- Черниговская область — семь случаев.
В целом в Украине госпитализированы 757 человек, 33 них — в тяжелом состоянии. Показатель летальности составляет 3,1%. Для сравнения, в Италии этот показатель 12%, в Испании — 9%, в Германии — менее 2%.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 тыс. 205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Днепропетровской области более 20 человек заболели коронавирусом на собрании представителей баптистской церкви.
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