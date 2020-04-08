Коронавирусом в Украине инфицированы уже 1 тыс. 668 человек

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Коронавирусом в Украине инфицированы уже 1 тыс. 668 человек. За последние сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания.

Также от коронавируса в Украине умерли 52 человека, семеро из них — за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Во время онлайн-брифинга 8 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что из новых 206 больных были госпитализированы 66 человек, из них трое детей. Еще три человека в критическом состоянии.

35 пациентов выздоровели. Повторные тесты показали отрицательный результат.

Больше всего больных зарегистрировано в Киеве (256 случаев), Черновицкой (273) и Ивано-Франковской (198) областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 89 случаев;

Волынская область — 36 случаям;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 21 случай;

Закарпатская область — 43 случая;

Запорожская область — 45 случаев;

Ивано-Франковская область — 198 случаев;

Кировоградская область — 57 случаев;

г. Киев — 256 случаев;

Киевская область — 120 случаев;

Львовская область — 36 случаев;

Луганская область — три случая;

Одесская область — 32 случая;

Полтавская область — 17 случаев;

Ровенская область — 44 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — пять случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 15 случаев;

Черновицкая область — 273 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — семь случаев.

В целом в Украине госпитализированы 757 человек, 33 них — в тяжелом состоянии. Показатель летальности составляет 3,1%. Для сравнения, в Италии этот показатель 12%, в Испании — 9%, в Германии — менее 2%.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7 тыс. 205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Днепропетровской области более 20 человек заболели коронавирусом на собрании представителей баптистской церкви.