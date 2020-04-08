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Ракурс
Гуманитарная помощь. Фото: Facebook

Украина отправила в Италию транспортный самолет с гуманитарной помощью (ФОТО)

8 апр 2020, 09:37
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Украина отправила в Италию гуманитарный груз, который состоит из 5 тыс. литров дезинфицирующих средств. Сегодня в 7.00 из аэропорта «Жуляны» в Рим вылетел транспортный самолет.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Гуманитарная помощь. Фото: Facebook

Геращенко уточнил, что отправка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, чиновник напомнил, что итальянские врачи спасают жизни и украинских граждан, которые находятся сейчас в Италии.

Гуманитарная помощь. Фото: Facebook

На сегодняшний день в Италии от коронавируса умерли четверо украинцев. По словам Геращенко, карантин в Италии дает результаты, но запоздалые действия властей по его введению унесли более 17 тыс. жизней.

Гуманитарная помощь. Фото: Facebook

Геращенко заявил, что вчера в Италии зафиксировано снижение количества зараженных. За сутки в стране коронавирусом заразились 880 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 10 марта.

Как ранее писал «Ракурс», в Италию отправилась группа украинских медиков, которые будут оказывать помощь своим итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Источник: Ракурс


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