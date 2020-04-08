Гуманитарная помощь. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n136401-ukraina-otpravila-v-italiu-transportnyy-samolet-s-gumanitarnoy-pomoschu-foto.html

Ракурс

Украина отправила в Италию гуманитарный груз, который состоит из 5 тыс. литров дезинфицирующих средств. Сегодня в 7.00 из аэропорта «Жуляны» в Рим вылетел транспортный самолет.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко уточнил, что отправка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, чиновник напомнил, что итальянские врачи спасают жизни и украинских граждан, которые находятся сейчас в Италии.

На сегодняшний день в Италии от коронавируса умерли четверо украинцев. По словам Геращенко, карантин в Италии дает результаты, но запоздалые действия властей по его введению унесли более 17 тыс. жизней.

Геращенко заявил, что вчера в Италии зафиксировано снижение количества зараженных. За сутки в стране коронавирусом заразились 880 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 10 марта.

Как ранее писал «Ракурс», в Италию отправилась группа украинских медиков, которые будут оказывать помощь своим итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом.