Гуманітарна допомога. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n136401-ukrayina-vidpravyla-do-italiyi-transportnyy-litak-iz-gumanitarnou-dopomogou-foto.html

Ракурс

Україна відправила до Італії гуманітарний вантаж, який складається із 5 тис. літрів дезінфікуючих засобів. Сьогодні о 7.00 із аеропорту «Жуляни» до Рима вилетів транспортний літак.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко уточнив, що відправка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України Володимира Зеленського.

Крім того, чиновник нагадав, що італійські лікарі рятують життя і українських громадян, які перебувають зараз в Італії.

На сьогоднішній день в Італії від коронавірусу померли четверо українців. За словами Геращенко, карантин в Італії дає результати, але запізнілі дії влади по його введенню забрали понад 17 тис. життів.

Геращенко заявив, що вчора в Італії зафіксовано зниження кількості заражених. За добу в країні коронавірусом заразилися 880 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 10 березня.

Як раніше писав «Ракурс», до Італії вирушила група українських медиків, які надаватимуть допомогу своїм італійським колегам у боротьбі з коронавірусом.