Україна відправила до Італії транспортний літак із гуманітарною допомогою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136401-ukrayina-vidpravyla-do-italiyi-transportnyy-litak-iz-gumanitarnou-dopomogou-foto.htmlРакурс
Україна відправила до Італії гуманітарний вантаж, який складається із 5 тис. літрів дезінфікуючих засобів. Сьогодні о 7.00 із аеропорту «Жуляни» до Рима вилетів транспортний літак.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.
Геращенко уточнив, що відправка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України Володимира Зеленського.
Крім того, чиновник нагадав, що італійські лікарі рятують життя і українських громадян, які перебувають зараз в Італії.
На сьогоднішній день в Італії від коронавірусу померли четверо українців. За словами Геращенко, карантин в Італії дає результати, але запізнілі дії влади по його введенню забрали понад 17 тис. життів.
Геращенко заявив, що вчора в Італії зафіксовано зниження кількості заражених. За добу в країні коронавірусом заразилися 880 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 10 березня.
Як раніше писав «Ракурс», до Італії вирушила група українських медиків, які надаватимуть допомогу своїм італійським колегам у боротьбі з коронавірусом.