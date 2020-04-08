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Ракурс
Гуманітарна допомога. Фото: Facebook

Україна відправила до Італії транспортний літак із гуманітарною допомогою (ФОТО)

8 кві 2020, 09:37
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Україна відправила до Італії гуманітарний вантаж, який складається із 5 тис. літрів дезінфікуючих засобів. Сьогодні о 7.00 із аеропорту «Жуляни» до Рима вилетів транспортний літак.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

Гуманітарна допомога. Фото: FacebookГеращенко уточнив, що відправка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України Володимира Зеленського.

Крім того, чиновник нагадав, що італійські лікарі рятують життя і українських громадян, які перебувають зараз в Італії.

Гуманітарна допомога. Фото: FacebookНа сьогоднішній день в Італії від коронавірусу померли четверо українців. За словами Геращенко, карантин в Італії дає результати, але запізнілі дії влади по його введенню забрали понад 17 тис. життів.

Гуманітарна допомога. Фото: FacebookГеращенко заявив, що вчора в Італії зафіксовано зниження кількості заражених. За добу в країні коронавірусом заразилися 880 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 10 березня.

Як раніше писав «Ракурс», до Італії вирушила група українських медиків, які надаватимуть допомогу своїм італійським колегам у боротьбі з коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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