Коронавирус в Киеве. Фото: пресс-служба Кличко

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Коронавирусом в Киеве инфицированы уже 294 человек. За сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 15 человек.

За минувшие сутки заболевание было зафиксировано у восьми женщин в возрасте от 29 до 67 лет и шести мужчин от 43 до 61 года. Заболел также 16-летний юноша. Об этом во время онлайн-брифинга 8 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, среди этих 15 трое — медики. Были госпитализированы восемь человек, остальные лечатся дома под наблюдением врачей. 12 человек вылечились, пять умерли. Мэр также отметил, что в столице среди инфицированных — больше лиц молодого и среднего возраста.

То есть активная часть жителей города не верит в угрозу, не хотят менять привычки, пренебрегают правилами ограничений. Я еще раз обращаюсь ко всем: речь идет не об ограничении свободы, а о вашем здоровье и вашей безопасности, — добавил он.

Кличко также призвал людей воздержаться от того, чтобы на грядущие праздники выходить из дома и идти в церковь из-за риска распространения нового коронавируса.

Я согласен с тем, что сложно сидеть дома. Тем более, когда весна за окном. Но так надо делать, чтобы после Пасхи ситуация не рванула, — отметил мэр.

В пресс-службе мэра также опубликовали карту распространения коронавируса в Киеве. Так, больше всего больных COVID-19 зарегистрировано в Печерском районе столицы — 48 инфицированных, Дарницком и Шевченковском — 43 и 42 случая.

Напомним, коронавирусом в Украине инфицированы уже 1 тыс. 668 человек. За последние сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания. Также от коронавируса в Украине умерли 52 человека, семеро из них — за последние сутки.