ЦВК зареєструвала нардепом екс-голову Харківської ОДА Світличну. Фото: Comments.UA

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Верховна Рада України поповнила свій склад. Центральна виборча комісія 7 квітня зареєструвала колишню голову Харківської ОДА Юлію Світличну нардепом.

Вона займе в парламенті місце Олексія Кучера, який замінив її на посаді голови Харківської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Світлична виграла вибори в одномандатному окрузі № 179 у Харківській області. Їй видали тимчасове посвідчення народного депутата, а постанову про її реєстрації направили до Верховної Ради. Відповідно до закону, рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення є підставою для прийняття присяги народного депутата України.

Новий нардеп — самовисуванець, за неї на окрузі № 179 проголосували 77,54% виборців. Вона заявила, що не піде до жодної фракції.

В інтерв’ю виданню «РБК-Україна» Світлична зазначила, що вона буде виступати за підвищення соціального захисту українців. За її словами, індексація пенсій на 11% — це несерйозно.

Люди повинні мати можливість задовольнити свої реальні потреби, а не отримати підвищення «для галочки», — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Світлична отримала 77,54% голосів виборців. Вона перемогла на окрузі з істотним відривом від найближчих конкурентів — за Вікторію Пташник від «Європейської солідарності» проголосували 7,91% виборців, а самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко набрала 3,03%.