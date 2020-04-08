Карантин в апреле будет продолжаться, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n136422-shmygal-karantin-v-aprele-prodoljitsya-dalshe-uvidim-po-situacii-video.html

Ракурс

Карантин будет продолжен в апреле, а информация о якобы его прекращении после 14 апреля является фейком.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в начале заседания Кабмина 8 апреля. По его словам, скорее всего, карантин в стране будет продлен до начала мая.

В мае, если эпидемия пойдет на спад, экономику будем постепенно запускать. Это сделаем согласно отдельного плана, о котором сообщим позже, — рассказал глава Кабмина.

Он еще раз подчеркнул, что в апреле от карантинных мероприятий отказаться невозможно. Шмыгаль сослался при этом на выводы Всемирной организации здравоохранения. Медики ВОЗ заметили, что в странах, в которых ввели и выполняют ограничения, рост заболеваемости не такой высокий.

Мы не можем лежать на диване, но только с мая можем говорить об ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, — подытожил Шмыгаль.

Аналогичные мысли сегодня звучали и на совещании у президента. На Банковой решили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, «особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование».

Шмыгаль отреагировал на вчерашние сообщения нескольких украинских СМИ, которые рассказали, что с 14 апреля в Украине якобы смягчат ограничения. При этом правительство обвиняли в плагиате решения австрийских коллег. В Австрии и Дании действительно в апреле некоторые запреты решили отменить.