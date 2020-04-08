Мультик. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n136423-medicinskaya-maska-pomogla-strelyavshemu-v-biznesmena-multika-ostatsya-neopoznannym.html

Ракурс

В Николаеве правоохранители разыскивают человека, который 6 апреля совершил покушение на бизнесмена Михаила Титова, известного как Мультик. Розыск осложняется тем, что стрелявший соблюдал правила карантина и во время совершения преступления был в медицинской маске.

Свидетели видели стрелявшего, но не могут описать его внешность из-за медицинской маски. Согласно показаниям очевидцев, рост стрелка около 170 см и он крепкого телосложения. Помимо черной медицинской маски на лице, мужчина был в кепке, которую натянул на глаза. В руках стрелка была спортивная сумка, сообщает издание «Новости N».

Адвокат Мультика Сергей Войченко заявил, что правила карантина помогли стрелку совершить преступление и остаться неопознанным. Адвокат сообщил, что друзья его клиента создали фонд, средства которого будут использованы для вознаграждения свидетелей за информацию о стрелке.

Войченко предположил, что у некоторых водителей могли остаться видеозаписи, на которых можно идентифицировать преступника. Адвокат заявил, что стрелок воспользовался правилами карантина, ведь ношение маски является обязательным требованием, так что у полицейских к нему не должно было возникнуть никаких вопросов.

Если бы карантина не было, то человек в медицинской маске обязательно бы вызвал подозрение у прохожих и полицейских.

Адвокат добавил, что стрелок выжидал Мультика в засаде. Правоохранители обнаружили на месте преступления покрывало, оставленное стрелком. Пока не установлено, каким образом преступник смог проникнуть на технический этаж жилой пятиэтажки.

Как ранее писал «Ракурс», Мультик получил сквозное огнестрельное ранение в голову. Пуля пробила шею и челюсть бизнесмена. Мультика чудом удалось спасти, по дороге в больницу бизнесмен потерял около трех литров крови. В настоящее время Мультик находится в реанимации после нескольких перенесенных операций.