Бюджет чрезвычайной ситуации: Шмыгаль обнародовал главные цифры

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Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, сегодня обнародовал главные цифры бюджета чрезвычайной ситуации. По его словам, принятие изменений в госбюджет на 2020 год является первоочередным шагом в борьбе с распространением коронавируса в Украине.

Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии коронавируса. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения, — написал Шмыгаль в Телеграмм.

Вместе с тем, сегодня ряд аналитиков и журналистов обнародовали информацию о том, что анонсированное в СМИ представителями президентского монобольшинства «Слуга народа» внеочередное заседание 8−9 апреля, вероятно, не состоится. В частности, как сообщил в Фейсбуке Андрей Смолий, заседание парламента 8 или 9 апреля, скорее всего, не будет.

Правительство и монобольшинство не договорились. Бюджет конкретно урезается, а желание депутатов — нет. Согласия пока найти не удалось. А это значит, что страна будет дальше без секвестра бюджета, а следовательно и поддержки здравоохранения, — отметил Смолий.

Он также добавил, что о скором принятии «антиколомойского» закона речь сейчас вообще не идет.