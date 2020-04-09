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Ракурс
Гугл поблагодарил в новом Doodle уборщикам и дворникам, фото — Гугл

Гугл поблагодарил в новом Doodle уборщиков и дворников (ФОТО)

9 апр 2020, 08:18
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Google (Гугл) выпустил новый дудл (doodle) на тему борьбы с пандемией коронавируса.

Google 9 апреля поблагодарил всех уборщиков и дворников. При нажатии ссылкаи на дудл ведет на страницу поиска «Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью».

На тематическом рисунке от Гугла сердечко попадает к стилизованной фигурке дворника, одетого в защитную маску.

Новый дудл от Google

Вчера Google поблагодарил работников экстренных служб, ранее — врачей, медсестр и медработников, которые борются с распространением коронавируса и лечат больных.

Компания в начале месяца запустила серию дудлов, посвященную всем, кто продолжает работу в условиях распространения COVID-19. Ежесуточно с 6 по 17 апреля на главной странице Google появляется новый дудл, посвященный тем, кто продолжает работать в условиях пандемии.

Дудлы — это картинки и анимации, которые разрабатывают на основе логотипа Google. Они появляются на главной странице поиска и посвящены праздникам, юбилеям и явлениям.

Источник: Ракурс


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