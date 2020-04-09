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Ракурс
Гугл подякував у новому Doodle прибиральникам і двірникам, фото — Гугл

Гугл подякував у новому Doodle прибиральникам і двірникам (ФОТО)

9 кві 2020, 08:18
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Google (Гугл) випустив новий дудл (doodle) на тему боротьби з пандемією коронавірусу.

Google 9 квітня подякував усім прибиральникам та двірникам. При натисканні лінк на дудл веде на сторінку пошуку «Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою».

На тематичному малюнку від Гугла сердечко потрапляє до стилізованої фігурки двірника, одягненого у захисну маску.

Новий дудл від Гугл

Учора Google подякував працівникам екстрених служб, раніше — лікарям, медсестрам та медпрацівникам, які борються із поширенням коронавірусу та лікують хворих.

Компанія на початку місяця запустила серію дудлів, присвячену всім, хто продовжує роботу в непростих умовах поширення COVID-19. Щодоби з 6 по 17 квітня на головній сторінці Google з’являється новий дудл, присвячений тим, хто продовжує працювати в умовах пандемії.

Дудли — це картинки й анімації, які розробляють на основі логотипа Google. Вони з’являються на головній сторінці пошуку й присвячені святам, ювілеям і явищам.

Джерело: Ракурс


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