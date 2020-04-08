Google подякував у новому коронавірусному Doodle працівникам екстрених служб, фото — Гугл

https://racurs.ua/ua/n136411-google-podyakuvav-u-novomu-koronavirusnomu-doodle-pracivnykam-ekstrenyh-slujb-foto.html

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Google (Гугл) висловив вдячність працівникам екстрених служб у новому дудл (doodle) за їхню участь у боротьбі з пандемією COVID-19.

Google 8 квітня створив новий дудл, який при натисканні веде на сторінку «Дякуємо працівникам екстрених служб».

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на громади у всьому світі, люди збираються, щоб допомогти один одному, як ніколи. Сьогодні ми хочемо сказати: «Дякуємо всім працівникам екстрених служб», — йдеться у поясненні корпорації.

Учора Google дякував лікарям, медсестрам та медпрацівникам, які борються із поширенням коронавірусу та лікують хворих. Інтернет-гігант запустив серію дудлів, присвячену всім, хто продовжує роботу в непростих умовах поширення COVID-19.

Ми б хотіли підтримати і подякувати медичних працівників, вчителів, пожежників, поліцейських, продавців та інших фахівців, які щодня піклуються про наше благополуччя і безпеки, — йшлося в офіційному релізі.

Щодоби з 6 по 17 квітня на головній сторінці Google з’являтиметься новий дудл, присвячений тим, хто продовжує виконувати свою важливу і необхідну роботу в умовах пандемії.

Дудли вже присвятили медикам, вченим-дослідникам в галузі медицини, які вивчають властивості коронавірусної інфекції, а також займаються пошуками вакцини і ефективних методів лікування.

Дудли — це картинки, анімації й ігри на основі логотипа Google, які з’являються на головній сторінці пошуку й присвячені різним святам, ювілеям і подіям.