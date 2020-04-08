Google поблагодарил в новом коронавирусном Doodle работников экстренных служб, фото — Гугл

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Google (Гугл) выразил благодарность работникам экстренных служб в новом дудл (doodle) за их участие в борьбе с пандемией COVID-19.

Google 8 апреля создал новый дудл, который при нажатии ведет на страницу «Спасибо работникам экстренных служб».

Поскольку COVID-19 продолжает влиять на общины во всем мире, люди собираются, чтобы помочь друг другу, как никогда. Сегодня мы хотим сказать: «Спасибо всем работникам экстренных служб», — говорится в объяснении корпорации.

Вчера Google поблагодарил врачей, медсестер и медработников, которые борются с распространением коронавируса и лечат больных. Интернет-гигант запустил серию дудлов, посвященную всем, кто продолжает работу в непростых условиях распространения COVID-19.

Мы бы хотели поддержать и поблагодарить медицинских работников, учителей, пожарных, полицейских, продавцов и других специалистов, которые ежедневно заботятся о нашем благополучии и безопасности, — говорилось в официальном релизе.

Ежесуточно с 6 по 17 апреля на главной странице Google появляется новый дудл, посвященный тем, кто продолжает выполнять свою важную и необходимую работу в условиях пандемии.

Дудлы уже посвятили медикам, ученым-исследователям в области медицины, которые изучают свойства коронавирусной инфекции, а также занимаются поисками вакцины и эффективных методов лечения.

Дудлы — это картинки, анимации и игры на основе логотипа Google, которые появляются на главной странице поиска и посвящены различным праздникам, юбилеям и событиям.