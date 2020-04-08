Местные выборы 2020: появилась реакция ЦИК на инициативу Кабмина урезать зарплату членам комиссий

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Местные выборы 2020 года и вопрос финансирования оплаты труда для членов избирательных комиссий прокомментировал глава ЦИК Олег Диденко. Он озвучил позицию Центральной избирательной комиссии, которая полагает, что государство должно полностью обеспечить финансирование членов комиссий во избежание коррупционных рисков.

Члены избирательных комиссий должны быть независимыми и честными. Поэтому, чем в большей степени их будет финансировать государство, тем лучше… Государство должно найти баланс между финансовыми ресурсами, которые есть возможность выделять на эти цели, и приоритетностью надлежащего уровня независимости членов избирательных комиссий. Это не вопрос ЦИК, — отметил Диденко в интервью «Честно».

По его словам, ЦИК поднимал вопрос о формировании руководящего состава избирательных комиссий на профессиональной основе и развертывания максимальной сети территориальных представительств комиссий.

Со стороны ЦИК мы, конечно, видим угрозы. Это негативная тенденция. Но в сложившейся ситуации никто не знает, как будут развиваться события в дальнейшем, когда мы видим, что в мире выборы или отменяют или переносят, — уточнил глава ЦИК.

Он добавил, что Центризбирком только перераспределяет средства, которые как субвенция из госбюджета перечисляют местным бюджетам на проведение выборов.

Выборы будут организовывать и проводить соответствующие территориальные избирательные комиссии. ЦИК не может посчитать, какова минимальная сумма нужна (на заработную плату членам комиссий — ред.), пока не будут внесены соответствующие изменения в Избирательный кодекс… Мы не можем, например, просто считать на основании, что можно не платить за работу членам комиссий, — резюмировал чиновник.

Диденко отметил, что глава партии «Слуга народа» Александра Корниенко в своем заявлении ранее заявил о том, что Верховная Рада размышляет над ограничением оплаты труда членам избирательных комиссий. А это, согласно бюджетному запросу ЦИК, составляет около 1 млрд 400 млн грн.

Напомним, недавно нардепы получили предложения Кабмина по сокращению расходов. Речь идет об уменьшении на 56 млрд грн доходной части госбюджета и увеличении в три раза его дефицита. Также Верховной Раде предложили создать стабилизационный фонд, который должен поддержать медицинскую сферу. Не исключено, что власти попытаются сократить и расходы на проведение местных выборов, которые должны состояться осенью этого года.