Местные выборы 2020: в Слуге народа пересмотрели политику только новых лиц / Фото: 24 канал

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Местные выборы 2020 года, а также отставка правительства Алексея Гончарука, заставила партию Владимира Зеленского «Слуга народа» пересмотреть объявленный накануне прошлогодних президентских выборов лозунг о привлечении в политику только новых лиц. Об этом сообщил лидер партии Александр Корниенко.

Как видно по новому правительству — мы уже пересмотрели политику «только новых лиц». На местном уровне мы также будем сотрудничать с теми командами и депутатами, которые хорошо себя проявили. В частности — на низовом уровне, — заявил Корниенко в интервью «РБК-Украина».

По его мнению, мэры городов-миллионников — это политические фигуры уровня лидеров партий или фракций в Верховной Раде.

Они региональные лидеры, региональные «локомотивы». Тот же Геннадий Кернес, Борис Филатов, Андрей Садовый, Геннадий Труханов… Виталий Кличко и вовсе «суперлокомотив», ведь он возглавляет Ассоциацию городов Украины. Здесь будет политический вопрос: готовы ли наши избиратели к тому, чтобы мы сотрудничали с такими политиками, со всеми шлейфами их историй жизни и деятельности. Этот вопрос нужно задать избирателю, членам партии и получить честный ответ. И только тогда решать, — отметил лидер президентской партии.

Вместе с тем он добавил, что партия будет сотрудничать с мэрами небольших городов и местными депутатами, которые себя хорошо зарекомендовали.

На уровне ОТГ не всегда можно найти качественную команду, помимо той, которая там уже есть и годами работает… При этом мы дадим возможность молодежи и новым людям пройти в местную власть. То есть мы сохраним эту «фишку», чтобы были новые лица, которые грамотно перемешаются с опытными управленцами, — рассказал нардеп.

Корниенко считает допустимым включать в списки 10−15% действующих депутатов в областные и городские советы.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине местные выборы для Центральной избирательной комиссии могут стать шагом назад в технологическом и организационном плане, поскольку в ходе секвестра бюджета существенно уменьшатся расходы не только на проведение выборов 2020, но и на аппарат ЦИК. То есть, сейчас уже речь не идет об ИТ-переоснащении и перезапуске системы «Выборы».