Місцеві вибори 2020: у Слузі народу переглянули політику лише нових облич / Фото: 24 канал

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Місцеві вибори 2020 року, а також відставка уряду Олексія Гончарука, змусила партію Володимира Зеленського «Слуга народу» переглянути задеклароване напередодні торішніх президентських перегонів гасло щодо залучення до політики лише нових облич. Про це повідомив лідер партії Олександр Корнієнко.

Як видно по новому уряду — ми вже переглянули політику «лише нових облич». На місцевому рівні ми також співпрацюватимемо з тими командами і депутатами, які добре проявили себе. Зокрема — на низовому рівні, — заявив Корнієнко у інтерв’ю «РБК-Україна».

На його думку, мери міст-мільйонників — це політичні фігури рівня лідерів партій чи фракцій у Верховній Раді.

Вони регіональні лідери, регіональні «локомотиви». Той же Геннадій Кернес, Борис Філатов, Андрій Садовий, Геннадій Труханов… Кличко й зовсім «суперлокомотив», адже він очолює Асоціацію міст України. Тут буде політичне питання: чи готові наші виборці до того, щоби ми співпрацювали з такими політиками, з усіма шлейфами їхніх історій життя і діяльності. Це питання потрібно поставити виборцю, членам партії і отримати чесну відповідь. І тільки тоді вирішувати, — вважає лідер президентської партії.

Водночас, він додав, що партія співпрацюватиме з головами невеликих міст і місцевими депутатами, котрі себе добре зарекомендували.

На рівні ОТГ не завжди можливо знайти якісну команду, крім тієї, яка там вже є і роками працює… При цьому ми дамо можливість молоді та новим людям пройти у місцеву владу. Тобто ми збережемо цю «фішку», щоби були нові обличчя, які б грамотно перемежовувалися з досвідченими управлінцями, — розповів нардеп.

Корнієнко вважає допустимим включати до списків 10−15% чинних депутатів в обласні та міські ради.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу та карантин в Україні місцеві вибори для Центральної виборчої комісії можуть стати кроком назад у технологічному і організаційному плані, оскільки під час секвестру бюджету суттєво зменшуються витрати не лише на проведення виборів 2020, а й на апарат ЦВК. Тобто, нині вже не йдеться про ІТ-переоснащення та перезапуск системи «Вибори».