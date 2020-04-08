Лидер рок-группы «Лесик Band» зарезан на остановке во Львове

Александр «Лесик» Дацюк. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n136408-lider-rok-gruppy-lesik-band-ubit-nojom-na-ostanovke-obschestvennogo-transporta-vo-lvove.html

Ракурс

Лидер рок-группы «Лесик Band» Александр «Лесик» Дацюк был убит вчера вечером во Львове. На остановке общественного транспорта, которая расположена на улице Героев УПА, неизвестный нанес 56-летнему музыканту два удара ножом в область сердца. От полученных ранений Дацюк скончался в реанимации. Об инциденте в полицию сообщил случайный свидетель нападения.

О смерти музыканта сообщила в Facebook его дочь Кристина.

Полиции удалось задержать 67-летнего бездомного с ножом, которого подозревают в совершении преступления, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области. Свидетель детально описал человека, который напал на Дацюка и заявил, что раньше часто видел его в этом районе. Подозреваемый всегда выглядел неопрятно.

Музыканта доставили еще живым в больницу. У него было двойное проникающее ранение в грудь с повреждением сердца. Дацюка экстренно прооперировали, но около 01.00 ночи музыкант умер в реанимации.

По предварительной версии полиции, между мужчинами произошел конфликт. Задержанные подозреваемый отказывается давать показания. Установлено, что задержанный мужчина ранее дважды был судим за незаконное хранение оружия и грабеж. В момент задержания он находился в нетрезвом состоянии.

Дацюк в 1990 году создал во Львове группу «Лесик Band», которая была очень популярной в середине 90-х годов. Самыми известными песнями группы являются: «Гуляли», «Пели ящеры», «Кошмарный сон», «Рэкет», «Весна застоя» и «Бразилия». Некоторые украинцы даже считали эти песни народными.