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Налоговик и адвокат погорели на взятке в 50 тыс. долларов. Фото: НАБУ

Налоговик и адвокат погорели на взятке в 50 тыс. долларов — НАБУ (ФОТО)

8 апр 2020, 11:22
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Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении чиновника Государственной фискальной службы, который требовал и получил крупную взятку за принятие нужного решения в уголовном производстве в отношении бизнесмена.

Речь идет о 50 тыс. долл. взятки, передача которой происходила при посредничестве адвоката. Об этом сегодня сообщает пресс-центр НАБУ.

Задержание руководителя следственного управления финансовых расследований налоговой полиции ГФС провели накануне в одной из областей Украины. Вместе с ним был схвачен и адвокат-посредник.

Установлено, что задержанные требовали взятку от учредителя частной компании, по которой велось расследование. НАБУ занималось разоблачением злоумышленников с марта. Вскоре им объявят о подозрении.

Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів. Фото: НАБУ

Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів. Фото: НАБУ

Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів. Фото: НАБУ

Источник: Ракурс


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