Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів. Фото: НАБУ

Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів — НАБУ (ФОТО)

8 кві 2020, 11:22
999

Національне антикорупційне бюро України заявило про викриття чиновника Державної фіскальної служби, котрий вимагав і одержав чималий хабар за ухвалення потрібного рішення в кримінальному провадженні стосовно бізнесмена.

Йдеться про 50 тис. дол. хабара, передача якого відбувалася за посередництва адвоката. Про це сьогодні інформує прес-центр НАБУ.

Затримання керівника слідчого управління фінансових розслідувань податкової поліції ДФС відбулося напередодні в одній з областей України. Разом із ним було схоплено й адвоката-посередника.

Встановлено, що затримані вимагали хабара від засновника приватної компанії, стосовно якої тривало розслідування. НАБУ займалося викриттям зловмисників із березня. Згодом їм оголосять про підозру.

Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів. Фото: НАБУ

Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів. Фото: НАБУ

Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів. Фото: НАБУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше