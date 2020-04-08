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Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів. Фото: НАБУ
Податківець і адвокат погоріли на хабарі в 50 тис. доларів — НАБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136409-podatkivec-i-advokat-pogorily-na-habari-v-50-tys-dolariv-nabu-foto.htmlРакурс
Національне антикорупційне бюро України заявило про викриття чиновника Державної фіскальної служби, котрий вимагав і одержав чималий хабар за ухвалення потрібного рішення в кримінальному провадженні стосовно бізнесмена.
Йдеться про 50 тис. дол. хабара, передача якого відбувалася за посередництва адвоката. Про це сьогодні інформує прес-центр НАБУ.
Затримання керівника слідчого управління фінансових розслідувань податкової поліції ДФС відбулося напередодні в одній з областей України. Разом із ним було схоплено й адвоката-посередника.
Встановлено, що затримані вимагали хабара від засновника приватної компанії, стосовно якої тривало розслідування. НАБУ займалося викриттям зловмисників із березня. Згодом їм оголосять про підозру.
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