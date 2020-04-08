Курс валют на 8 квітня. Фото: Pexels

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Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня було встановлено Національним банком (НБУ) на рівні 27,10 грн/дол., що на 14 копійок менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро піднявся в ціні. 8 квітня один євро коштує 29 грн і 57 коп. Це на 19 копійок дорожче, ніж учора. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 8 квітня:

1 фунт стерлінгів — 33,51 грн;

1 дол. США — 27,1 грн;

1 швейцарський франк — 27,93 грн;

10 йен — 2,48 грн;

10 російських рублів — 3,57 грн;

1 євро — 29,57 грн.

Національний банк 7 квітня придбав на міжбанківському валютному ринку 142 млн дол., пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит.

В цілому після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку викупили в резерви вже 576 млн дол., — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, раніше Національний банк України повідомив, що на період карантину деякі фізичні та юридичні особи можуть звернутися у банк, щоб він відклав повернення кредиту, якщо у них труднощі з фінансами. Банк не спише борг, але може відстрочити погашення кредиту на деякий час і не буде нараховувати відсотки по ньому, штрафи і пеню за несвоєчасні платежі.