Курс валют на 8 апреля. Фото: Pexels

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 27,10 грн/долл., что на 14 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро поднялся в цене. 8 апреля один евро стоит 29 грн и 57 коп. Это на 19 копеек дороже, чем вчера. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 8 апреля:

1 фунт стерлингов — 33,51 грн;

1 долл. США — 27,1 грн;

1 швейцарский франк — 27,93 грн;

10 йен — 2,48 грн;

10 российских рублей — 3,57 грн;

1 евро — 29,57 грн.

Национальный банк 7 апреля приобрел на межбанковском валютном рынке 142 млн долл., предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос.

В целом после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке выкупили в резервы уже 576 млн долл., — отметили в НБУ.

Напомним, ранее Национальный банк Украины сообщил, на период карантина некоторые физические и юридические лица могут обратиться в банк, чтобы он отложил возвращение кредита, если у них трудности с финансами. Банк не спишет долг, но может отсрочить погашение кредита на некоторое время и не будет начислять проценты по нему, штрафы и пеню за несвоевременные платежи.