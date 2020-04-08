Кива получил подозрение за драку в киевском ресторане, фото — Zaxid.net

https://racurs.ua/n136406-kiva-poluchil-podozrenie-za-draku-v-kievskom-restorane.html

Ракурс

Драка Ильи Киви в киевском ресторане не осталась без реакции правоохранителей. Офис генпрокурора сообщил нардепу о подозрении в избиении человека.

У него статус с 3 апреля — подозреваемый. Объявлено подозрение в Офисе генпрокурора, куда он прибыл самостоятельно, — рассказала «Українським Новинам» генпрокурор Ирина Венедиктова.

Нардеп из «Оппозиционной платформы — За Жизнь» отказался подписывать и получить документ. Этот факт прокуроры зафиксировали на видео.

Производство против Кивы открыли 22 февраля по факту нанесения им телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева. Нардепа несколько раз (например, 2 марта и 6 апреля) вызывали вручить подозрение, но Кива игнорировал прокуроров и ГБР.

Производство возбуждено по заявлению потерпевшего, ветерана АТО Михаила Майнмана. Кива подрался с ним в ресторане. Нардеп начал первым и, как показали записи камер наблюдения, ударил потерпевшего головой в лицо. Он сломал нос Майнману и получил от него удар в подбородок.

Сведения об этом инциденте квалифицированы по ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).