Кива отримав підозру за бійку в київському ресторані, фото — Захід.net

https://racurs.ua/ua/n136406-kyva-otrymav-pidozru-za-biyku-v-kyyivskomu-restorani.html

Ракурс

Бійка Іллі Киви в ресторані у Києві не залишилася без реакції правоохоронців. Офіс генпрокурора повідомив нардепу про підозру у побитті людини.

У нього статус з 3 квітня — підозрюваний. Оголошено підозру в Офісі генпрокурора, куди він прибув самостійно, — розповіла «Українським Новинам» генпрокурор Ірина Венедиктова.

Нардеп з «Опозиційної платформи — За Життя» відмовився підписувати і отримати документ. Цей факт прокурори зафіксували на відео.

Провадження проти Киви відкрили 22 лютого за фактом нанесення ним тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва. Нардепа декілька разів (наприклад, 2 березня і 6 квітня) викликали вручити підозру, але Кива ігнорував прокурорів і ДБР.

Провадження порушили за заявою потерпілого, ветерана АТО Михайла Майнмана. Кива побився із Майнманом в ресторані. Нардеп почав першим і, як засвідчили записи камер спостереження, вдарив потерпілого головою в обличчя. Він зламав ніс Майнману і отримав від нього удар у підборіддя.

Відомості про цей інцидент кваліфіковані за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Згідно зі змінами до законодавства щодо зняття депутатської недоторканості, відкрити провадження щодо нардепа може лише генпрокурор.