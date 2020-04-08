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Кива отримав підозру за бійку в київському ресторані, фото — Захід.net

Кива отримав підозру за бійку в київському ресторані

8 кві 2020, 10:57
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Бійка Іллі Киви в ресторані у Києві не залишилася без реакції правоохоронців. Офіс генпрокурора повідомив нардепу про підозру у побитті людини.

У нього статус з 3 квітня — підозрюваний. Оголошено підозру в Офісі генпрокурора, куди він прибув самостійно, — розповіла «Українським Новинам» генпрокурор Ірина Венедиктова.

Нардеп з «Опозиційної платформи — За Життя» відмовився підписувати і отримати документ. Цей факт прокурори зафіксували на відео.

Провадження проти Киви відкрили 22 лютого за фактом нанесення ним тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва. Нардепа декілька разів (наприклад, 2 березня і 6 квітня) викликали вручити підозру, але Кива ігнорував прокурорів і ДБР.

Провадження порушили за заявою потерпілого, ветерана АТО Михайла Майнмана. Кива побився із Майнманом в ресторані. Нардеп почав першим і, як засвідчили записи камер спостереження, вдарив потерпілого головою в обличчя. Він зламав ніс Майнману і отримав від нього удар у підборіддя.

Відомості про цей інцидент кваліфіковані за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Згідно зі змінами до законодавства щодо зняття депутатської недоторканості, відкрити провадження щодо нардепа може лише генпрокурор.


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