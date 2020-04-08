У МОЗ сподіваються, що вітчизняні виробники почнуть виготовляти апарати ШВЛ

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Коронавірусом в Україні інфіковані майже 1,7 тис. осіб, понад 700 із них — госпіталізовані до лікарень. Деякі з них — у тяжкому стані і потребують підключення до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Проте в Україні досить тяжко відбуваються закупівлі апаратів штучної вентиляції легень для лікарень, у який приймають хворих на коронавірус. Про це під час онлайн-брифінгу 8 квітня розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Тому вчора на селекторній зустрічі … міністр охорони здоров’я запропонував залучити до проведення закупівель державне підприємство Медичні закупівлі України. Саме це підприємство готово сьогодні заключати контракти з виробниками апаратів для штучної вентиляції легень для того, щоб приймати заявки з областей, закуповувати їх централізовано та доставляти їх до тих, хто проплачує з обласних бюджетів, — розповів Ляшко.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я сподівається, що такі апарти почнуть виготовляти й вітчизняні виробники, адже деякі світові виробники відкрили їх технічні характеристики.

Також деякі світові компанії-виробники апаратів ШВЛ сьогодні відкрили технічні характеристики, вони направили їх до Міністерства охорони здоров’я. МОЗ розсилає їх усім, хто цікавиться, тому сподіваємося, що і вітчизняні виробники будуть виробляти апарати ШВЛ. Ми розуміємо, що це, можливо, не короткострокова перспектива, але укомплектування системи охорони здоров’я повинно відбуватися на постійній основі, — додав Ляшко.

Він зазначив, що наразі в Україні немає нестачі апаратів штучної вентиляції легень. Коли завантаженість таких апаратів досягне 50%, Україна буде перепрофілювати заклади охорони здоров’я, щоб збільшити кількість доступних апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні інфіковані вже 1 тис. 668 осіб. За останню добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання. Також від коронавірусу в України померли 52 особи, семеро з них — за останню добу.