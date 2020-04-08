В Минздраве надеются, что в Украине начнут делать аппараты ИВЛ для больных COVID-19

https://racurs.ua/n136405-v-minzdrave-nadeutsya-chto-v-ukraine-nachnut-delat-apparaty-ivl-dlya-bolnyh-covid-19.html

Ракурс

Коронавирусом в Украине инфицированы почти 1,7 тыс. человек, более 700 из них — госпитализированы в больницы. Некоторые из них — в тяжелом состоянии и нуждаются в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Однако в Украине достаточно тяжело происходят закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, в который принимают больных коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга 8 апреля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Поэтому вчера на селекторной встречи … министр здравоохранения предложил привлечь к проведению закупок государственное предприятие Медицинские закупки Украины. Именно это предприятие готово сегодня заключать контракты с производителями аппаратов для искусственной вентиляции легких для того, чтобы принимать заявки из областей, закупать их централизованно и доставлять их тем, кто проплачивает из областных бюджетов, — рассказал Ляшко.

Он добавил, что Министерство здравоохранения надеется, что такие апарт начнут производить и отечественные производители, ведь некоторые мировые производители открыли их технические характеристики.

Также некоторые мировые компании-производители аппаратов ИВЛ сегодня открыли технические характеристики, они направили их в Министерство здравоохранения. Минздрав рассылает их всем, кто интересуется, поэтому надеемся, что и отечественные производители будут производить аппараты ИВЛ. Мы понимаем, что это, возможно, не краткосрочная перспектива, но укомплектования системы здравоохранения должно происходить на постоянной основе, — добавил Ляшко.

Он отметил, что сейчас в Украине нет недостатка аппаратов искусственной вентиляции легких. Когда загруженность таких аппаратов достигнет 50%, Украина будет перепрофилировать учреждения здравоохранения, чтобы увеличить количество доступных аппаратов ИВЛ.

Напомним, коронавирусом в Украине инфицированы уже 1 тыс. 668 человек. За последние сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания. Также от коронавируса в Украине умерли 52 человека, семеро из них — за последние сутки.