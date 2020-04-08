Розовая Луна. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n136404-rozovaya-luna-sdelala-segodnya-utrennee-nebo-neobychayno-krasivym-foto.html

Ракурс

Розовая Луна или суперлуние могли наблюдать сегодня в утреннем небе украинцы. В 5.36 Луна максимально приблизилась к Земле и казалась на 15% больше обычного.

В этот раз Розовая Луна выглядела особенно эффектно.

Сегодняшнее суперлуние было самым большим и красивым в 2020 году. Розовая Луна возникает тогда, когда Луна походит на минимальное расстояние (перигей) к Земле в период полнолуния.

Следующее суперлуние можно будет наблюдать уже через месяц, 7 мая. Оно станет четвертым и последним в этом году.

Название «Розовая Луна» не связано с цветом нашего спутника. Такое название явлению дали американские племена в честь появления в апреле первых диких флоксов. Поэтому, несмотря на название, цвет Луны вовсе не розовый.

Предлагаем полюбоваться снимками Розовой Луны, сделанные в разных уголках мира.