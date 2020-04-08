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Ракурс
Рожевий Місяць. Фото: Instagram

Рожевий Місяць: в Україні та світі спостерігали унікальне явище (ФОТО)

8 кві 2020, 10:34
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Рожевий Місяць або суперповню могли спостерігати сьогодні у ранковому небі українці. О 5.36 Місяць максимально наблизився до Землі і здавався на 15% більшим.

Цього разу Рожевий Місяць виглядав особливо ефектно.

Сьогоднішня суперповя була найбільшою і найкрасивішою у 2020 році. Рожевий Місяць виникає тоді, коли Місяць наближається на мінімальну відстань (перигей) до Землі у період повного місяця.

Наступну суперповню можна буде спостерігати вже через місяць, 7 травня. Вона стане четвертою і останньою у цьому році.

Назва «Рожевий Місяць» не пов’язана з кольором нашого супутника. Таку назву явищу дали американські племена у честь появи в квітні перших диких флоксів. Тому, незважаючи на назву, колір Місяця зовсім не рожевий.

Пропонуємо помилуватися знімками Рожевого Місяця, які були зроблені у різних куточках світу.

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Рожевий Місяць. Фото: Voice of America - VOA в Фейсбук

Джерело: Ракурс


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