Коронавірусом інфікувалася двомісячна дитина нардепа Ганни Скороход, фото — Фейсбук А.Скороход

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Коронавірус виявили у двомісячного сина народного депутата Ганни Скороход. Обидва перебувають в інфекційній лікарні, у Скороход підвищена температура, а немовля перебуває в стабільному стані.

Нардеп захворіла наприкінці березня, нині симптоми у неї поновилися, а повторний тест підтвердив COVID-19. Про це Скороход розповіла ТСН.

Лікуємося. Колять антибіотики. У дитини стан стабільний, чекаємо результати аналізів, — зазначила Скороход і додала, що не розуміє, чому знову переживає рецидив хвороби.

Анна розповідала, що після зараження у неї зник нюх.

30-річна нардеп народила хлопчика 17 лютого. Скороход восени минулого року виключили із фракції СН.

Нагадаємо, що у Раді захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19 принаймні восьмеро нардепів. Серед них двоє нардепів зі «Слуги народу», троє з «Опозиційної платформи — За життя», двоє позафракційний і один із групи «Довіра».

Рада працює нині в режимі карантину і проводить засідання комітетів, а також позачергові пленарні засідання, щоб ухвалити найважливіші закони. В парламенті провели й дезінфекцію приміщень.