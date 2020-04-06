У Раді захворіли на COVID-19 восьмеро нардепів — соцмережі, фото — Новости Донбасса

https://racurs.ua/ua/n136315-u-radi-zahvorily-na-covid-19-vosmero-nardepiv-socmereji-spysok.html

Ракурс

Коронавірус не оминув й Верховну Раду. Наразі відомо вже про вісім випадків COVID-19 серед нардепів.

«Слуга народу» Олександр Качура у своєму телеграм-каналі опублікував список нардепів, у яких, за результатами епідеміологічних розслідувань, підтверджено інфікування. Серед них двоє нардепів зі «Слуги народу», троє з «Опозиційної платформи — За життя», двоє позафракційний і один із групи «Довіра».

Перелік депутатів такий:

Віталій Борт (ОПЗЖ);

Володимир Ватрас («Слуга народу»);

Руслан Горбенко («Слуга народу»);

Ігор Кисельов (ОПЗЖ);

Олександр Лукашев (ОПЗЖ);

Сергій Рудик — позафракційний;

Анна Скороход — позафракційна;

Сергій Шахов («Довіра», вилікувався);

Крім того, Качура пише, що із нардепом Скороход контактували Гео Лерос («Слуга народу»), Ігор Васильківський («Слуга народу»), Володимир В’ятрович («Європейська солідарність»), Ніна Южаніна («Європейська солідарність»), Олександр Санченко («Слуга народу»), Артем Чийгоз («Європейська солідарність»), Ольга Саладуха («Слуга народу»).

Борт, за інформацією LIGA.net, виїжджав до Франції, Кисельов за кордоном не був. Борт повернувся в Україну з Франції 14 березня. У засіданнях 17 і 30 числа не брав участі, Кисельов був в Раді 17 березня, однак на позачергових засіданнях 30 числа був відсутній.

Тим часом у Комітету виборців України розповіли, що у березні 22 народні депутати пропустили 90% голосувань Ради. Серед них Антон Яценко (взяв участь у 1,5% голосувань), Ігор Палиця (3,9%), Юлія Льовочкіна (4%), Олександр Дубінський (4%), Тараз Козак (7%). В КВУ вважають, що на низькі показники вплинули карантинний режим і розгляд правок до законопроекту про ринок землі, який відбувався переважно формально і не викликав особливого інтересу депутатів.

Всього в березні відбулося 13 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було проведено 934 голосування.

Нагадаємо, що нардепа Шахова в Олександрівській лікарні провідував мер Києва Віталій Кличко. Рада перебуває нині в режимі карантину і проводить засідання комітетів, а також позачергові пленарні засідання, щоб ухвалити найважливіші закони. В парламенті провели й дезінфекцію приміщень.