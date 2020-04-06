В Раде заболели COVID-19 восемь нардепов - соцсети, фото - Новости Донбасса

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Ракурс

Коронавирус не обошел стороной и Верховную Раду. Сейчас известно уже о восьми случаях COVID-19 среди нардепов.

«Слуга народа» Александр Качура в своем телеграм-канале опубликовал список нардепов, у которых, по результатам эпидемиологических расследований, подтверждено инфицирование. Среди них двое нардепов из «Слуги народа», трое из «Оппозиционной платформы — За жизнь», двое внефракционных и один из группы «Доверие».

Список депутатов таков:

Виталий Борт (ОПЗЖ);

Владимир Ватрас («Слуга народа»);

Руслан Горбенко («Слуга народа»);

Игорь Киселев (ОПЗЖ);

Александр Лукашев (ОПЗЖ);

Сергей Рудык — внефракционный;

Анна Скороход — внефракционная;

Сергей Шахов («Доверие», вылечился).

Кроме того, Качура пишет, что с нардепом Скороход контактировали Гео Лерос («Слуга народа»), Игорь Васильковский («Слуга народа»), Владимир Вятрович («Европейская солидарность»), Нина Южанина («Европейская солидарность»), Александр Санченко («Слуга народа»), Артем Чийгоз («Европейская солидарность»), Ольга Саладуха («Слуга народа»).

Борт, по информации LIGA.net, выезжал во Францию, Киселев за границей не был. Борт вернулся в Украину из Франции 14 марта. В заседаниях 17 и 30 числа не участвовал, Киселев был в Раде 17 марта, однако на внеочередных заседаниях 30 марта отсутствовал.

Между тем в Комитете избирателей Украины рассказали, что в марте 22 народных депутата пропустили 90% голосований Рады. Среди них Антон Яценко (принял участие в 1,5% голосований), Игорь Палица (3,9%), Юлия Левочкина (4%), Александр Дубинский (4%), Тараз Козак (7%). В КИУ считают, что на низкие показатели повлияли карантинный режим и рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли, которое проходило преимущественно формально и не вызвало особого интереса депутатов.

Всего в марте состоялись 13 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых проведели 934 голосования.

Напомним, что нардепа Шахова в Александровской больнице навещал мэр Киева Виталий Кличко. Рада находится сейчас в режиме карантина и проводит заседания комитетов, а также внеочередные пленарные заседания, чтобы принять важнейшие законы. В парламенте провели и дезинфекцию помещений.