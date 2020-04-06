В Украине будут работать 19 пунктов пропуска на границе. Фото: УНИАН

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Карантин в Украине стал причиной закрытия большинства пунктов пропуска на границе с другими государствами. Учитывая введенные Кабмином новые ограничения, Украина с 7 апреля закрывает еще несколько пунктов пропуска — остаются работать лишь 19 из них.

Пересечь границу можно будет только на собственном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники опубликовали список автомобильных пунктов пропуска, которые продолжают функционировать. На границе с Беларусью работают такие пункты пропуска:

в Черниговской области: «Сеньков», «Новые Ярыловичи», «Славутич»;

в Житомирской области: «Выступовичи»;

в Волынской области: «Доманово».

На границе с Польшей:

во Львовской области: «Краковец»;

в Волынской области: «Ягодин».

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: «Ужгород».

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: «Тиса».

На границе с Румынией:

в Закарпатской области: «Дьяково»;

в Черновицкой области: «Порубное».

На границе с Молдовой:

в Одесской области: «Паланка — Маяки-Удобное», «Староказачье», «Рени»;

в Винницкой области: «Могилев-Подольский».

На границе с Россией:

в Харьковской области: «Гоптовка»;

в Сумской области: «Юнаковка», «Бачевск»;

в Черниговской области: «Сеньковка»;

в Луганской области «Меловое».

Пограничники добавили, что в связи с временными ограничениями ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет. Всего закрыты 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Исключение могут делать только для эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что при въезде в столицу на личном транспорте всем водителям и пассажирам транспортных средств будут измерять температуру.