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В Украине будут работать 19 пунктов пропуска на границе. Фото: УНИАН

В Украине будут работать 19 пунктов пропуска на границе: список (ИНФОГРАФИКА)

6 апр 2020, 15:28
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Карантин в Украине стал причиной закрытия большинства пунктов пропуска на границе с другими государствами. Учитывая введенные Кабмином новые ограничения, Украина с 7 апреля закрывает еще несколько пунктов пропуска — остаются работать лишь 19 из них.

Пересечь границу можно будет только на собственном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники опубликовали список автомобильных пунктов пропуска, которые продолжают функционировать. На границе с Беларусью работают такие пункты пропуска:

  • в Черниговской области: «Сеньков», «Новые Ярыловичи», «Славутич»;
  • в Житомирской области: «Выступовичи»;
  • в Волынской области: «Доманово».

На границе с Польшей:

  • во Львовской области: «Краковец»;
  • в Волынской области: «Ягодин».

На границе со Словакией:

  • в Закарпатской области: «Ужгород».

На границе с Венгрией:

  • в Закарпатской области: «Тиса».

На границе с Румынией:

  • в Закарпатской области: «Дьяково»;
  • в Черновицкой области: «Порубное».

На границе с Молдовой:

  • в Одесской области: «Паланка — Маяки-Удобное», «Староказачье», «Рени»;
  • в Винницкой области: «Могилев-Подольский».

На границе с Россией:

  • в Харьковской области: «Гоптовка»;
  • в Сумской области: «Юнаковка», «Бачевск»;
  • в Черниговской области: «Сеньковка»;
  • в Луганской области «Меловое».

Работающие пункты пропуска. Графика: ГПСУ

Пограничники добавили, что в связи с временными ограничениями ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет. Всего закрыты 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Исключение могут делать только для эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что при въезде в столицу на личном транспорте всем водителям и пассажирам транспортных средств будут измерять температуру.


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