В Украине будут работать 19 пунктов пропуска на границе: список (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n136313-v-ukraine-budut-rabotat-19-punktov-propuska-na-granice-spisok-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине стал причиной закрытия большинства пунктов пропуска на границе с другими государствами. Учитывая введенные Кабмином новые ограничения, Украина с 7 апреля закрывает еще несколько пунктов пропуска — остаются работать лишь 19 из них.
Пересечь границу можно будет только на собственном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Украинские пограничники опубликовали список автомобильных пунктов пропуска, которые продолжают функционировать. На границе с Беларусью работают такие пункты пропуска:
- в Черниговской области: «Сеньков», «Новые Ярыловичи», «Славутич»;
- в Житомирской области: «Выступовичи»;
- в Волынской области: «Доманово».
На границе с Польшей:
- во Львовской области: «Краковец»;
- в Волынской области: «Ягодин».
На границе со Словакией:
- в Закарпатской области: «Ужгород».
На границе с Венгрией:
- в Закарпатской области: «Тиса».
На границе с Румынией:
- в Закарпатской области: «Дьяково»;
- в Черновицкой области: «Порубное».
На границе с Молдовой:
- в Одесской области: «Паланка — Маяки-Удобное», «Староказачье», «Рени»;
- в Винницкой области: «Могилев-Подольский».
На границе с Россией:
- в Харьковской области: «Гоптовка»;
- в Сумской области: «Юнаковка», «Бачевск»;
- в Черниговской области: «Сеньковка»;
- в Луганской области «Меловое».
Пограничники добавили, что в связи с временными ограничениями ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет. Всего закрыты 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Исключение могут делать только для эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.
Ранее сообщалось, что при въезде в столицу на личном транспорте всем водителям и пассажирам транспортных средств будут измерять температуру.