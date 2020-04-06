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В Україні працюватимуть 19 пунктів пропуску на кордоні. Фото: УНИАН

В Україні працюватимуть 19 пунктів пропуску на кордоні: список (ІНФОГРАФІКА)

6 кві 2020, 15:28
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Карантин в Україні став причиною закриття більшості пунктів пропуску на кордоні з іншими державами. Зважаючи на введені Кабміном нові обмеження, Україна з 7 квітня закриває ще декілька пунктів пропуску — залишаються працювати лише 19 з них.

Перетнути кордон можна буде лише на власному автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Українські прикордонники опублікували список автомобільних пунктів пропуску, які продовжують функціонувати. На кордоні з Білоруссю працюють такі пункти пропуску:

  • у Чернігівській області: «Сеньків», «Нові Яриловичі», «Славутич»;
  • у Житомирській області: «Виступовичі»;
  • у Волинській області: «Доманове».

На кордоні з Польщею:

  • у Львівській області: «Краківець»;
  • у Волинській області: «Ягодин».

На кордоні зі Словаччиною:

  • у Закарпатській області: «Ужгород».

На кордоні з Угорщиною:

  • у Закарпатській області: «Тиса».

На кордоні з Румунією:

  • у Закарпатській області: «Дякове»;
  • у Чернівецькій області: «Порубне».

На кордоні з Молдовою:

  • в Одеській області: «Паланка — Маяки-Удобне», «Старокозаче», «Рені»;
  • у Вінницькій області: «Могилів-Подільський».

На кордоні з Росією:

  • у Харківській області: «Гоптівка»;
  • у Сумській області: «Юнаківка», «Бачівськ»;
  • у Чернігівській області: «Сеньківка»;
  • у Луганській області «Мілове».

Працюючі пункти пропуску. Графіка: ДПСУ

Прикордонники додали, що у зв’язку з тимчасовими обмеженнями жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає. Загалом закриті 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення. Виключення можуть робити лише для евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Раніше повідомлялося, що при в’їзді у столицю на особистому транспорті усім водіям і пасажирам транспортних засобів вимірюватимуть температуру.


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