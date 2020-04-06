В Україні працюватимуть 19 пунктів пропуску на кордоні. Фото: УНИАН

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Карантин в Україні став причиною закриття більшості пунктів пропуску на кордоні з іншими державами. Зважаючи на введені Кабміном нові обмеження, Україна з 7 квітня закриває ще декілька пунктів пропуску — залишаються працювати лише 19 з них.

Перетнути кордон можна буде лише на власному автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Українські прикордонники опублікували список автомобільних пунктів пропуску, які продовжують функціонувати. На кордоні з Білоруссю працюють такі пункти пропуску:

у Чернігівській області: «Сеньків», «Нові Яриловичі», «Славутич»;

у Житомирській області: «Виступовичі»;

у Волинській області: «Доманове».

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: «Краківець»;

у Волинській області: «Ягодин».

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: «Ужгород».

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: «Тиса».

На кордоні з Румунією:

у Закарпатській області: «Дякове»;

у Чернівецькій області: «Порубне».

На кордоні з Молдовою:

в Одеській області: «Паланка — Маяки-Удобне», «Старокозаче», «Рені»;

у Вінницькій області: «Могилів-Подільський».

На кордоні з Росією:

у Харківській області: «Гоптівка»;

у Сумській області: «Юнаківка», «Бачівськ»;

у Чернігівській області: «Сеньківка»;

у Луганській області «Мілове».

Прикордонники додали, що у зв’язку з тимчасовими обмеженнями жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає. Загалом закриті 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення. Виключення можуть робити лише для евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Раніше повідомлялося, що при в’їзді у столицю на особистому транспорті усім водіям і пасажирам транспортних засобів вимірюватимуть температуру.