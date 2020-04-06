В Україні працюватимуть 19 пунктів пропуску на кордоні: список (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n136313-v-ukrayini-pracuvatymut-19-punktiv-propusku-na-kordoni-spysok-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні став причиною закриття більшості пунктів пропуску на кордоні з іншими державами. Зважаючи на введені Кабміном нові обмеження, Україна з 7 квітня закриває ще декілька пунктів пропуску — залишаються працювати лише 19 з них.
Перетнути кордон можна буде лише на власному автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Українські прикордонники опублікували список автомобільних пунктів пропуску, які продовжують функціонувати. На кордоні з Білоруссю працюють такі пункти пропуску:
- у Чернігівській області: «Сеньків», «Нові Яриловичі», «Славутич»;
- у Житомирській області: «Виступовичі»;
- у Волинській області: «Доманове».
На кордоні з Польщею:
- у Львівській області: «Краківець»;
- у Волинській області: «Ягодин».
На кордоні зі Словаччиною:
- у Закарпатській області: «Ужгород».
На кордоні з Угорщиною:
- у Закарпатській області: «Тиса».
На кордоні з Румунією:
- у Закарпатській області: «Дякове»;
- у Чернівецькій області: «Порубне».
На кордоні з Молдовою:
- в Одеській області: «Паланка — Маяки-Удобне», «Старокозаче», «Рені»;
- у Вінницькій області: «Могилів-Подільський».
На кордоні з Росією:
- у Харківській області: «Гоптівка»;
- у Сумській області: «Юнаківка», «Бачівськ»;
- у Чернігівській області: «Сеньківка»;
- у Луганській області «Мілове».
Прикордонники додали, що у зв’язку з тимчасовими обмеженнями жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає. Загалом закриті 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення. Виключення можуть робити лише для евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.
Раніше повідомлялося, що при в’їзді у столицю на особистому транспорті усім водіям і пасажирам транспортних засобів вимірюватимуть температуру.