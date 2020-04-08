Коронавирусом заразился двухмесячный ребенок нардепа Анны Скороход, фото — Фейсбук А.Скороход

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Коронавирус обнаружили у двухмесячного сына народного депутата Анны Скороход. Они находятся в инфекционной больнице. У Скороход повышенная температура, а младенец находится в стабильном состоянии.

Нардеп заболела в конце марта, сейчас симптомы у нее возобновились, а повторный тест подтвердил COVID-19. Об этом Скороход рассказала ТСН.

Лечимся. Колят антибиотики. У ребенка состояние стабильное, ждем результаты анализов, — сообщила Скороход и добавила, что не понимает, почему снова переживает рецидив болезни.

Анна рассказывала, что после заражения у нее исчезло обоняние.

30-летняя нардеп родила мальчика 17 февраля. Скороход осенью прошлого года исключили из фракции СН.

Напомним, что в Раде заболели COVID-19 по крайней мере восемь нардепов. Среди них двое нардепов из «Слуги народа», трое из «Оппозиционной платформы — За жизнь», двое внефракционных и один из группы «Доверие».

Рада работает сейчас в режиме карантина и проводит заседания комитетов, а также внеочередные пленарные заседания, чтобы принять важнейшие законы. В парламенте провели и дезинфекцию помещений.