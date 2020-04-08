Лідер рок-гурту «Лесик Band» зарізаний на зупинці у Львові

Олександр «Лесик» Дацюк. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n136408-lider-rok-gurtu-lesyk-band-buv-ubytyy-nojem-na-zupynci-gromadskogo-transportu-u-lvovi.html

Ракурс

Лідер рок-гурту «Лесик Band» Олександр «Лесик» Дацюк був убитий вчора ввечері у Львові. На зупинці громадського транспорту, яка розташована на вулиці Героїв УПА, невідомий завдав 56-річному музикантові два удари ножем в область серця. Від отриманих поранень Дацюк помер у реанімації.

Про інцидент у поліцію повідомив випадковий свідок нападу, повідомляє ZAXID.NET.

Поліції вдалося затримати 67-річного безпритульного з ножем, якого підозрюють у скоєнні злочину. Свідок детально описав чоловіка, який напав на Дацюка і заявив, що раніше часто бачив його у цьому районі. Підозрюваний завжди виглядав неохайно.

Музиканта доставили ще живим до лікарні. У нього було подвійне проникаюче поранення в груди з ушкодженням серця. Дацюка екстрено прооперували, але близько 01.00 ночі музикант помер у реанімації.

За попередньою версією поліції, між чоловіками стався конфлікт. Затриманий підозрюваний відмовляється давати свідчення. Встановлено, що затриманий чоловік раніше двічі був судимий за незаконне зберігання зброї та грабіж. У момент затримання він перебував у нетверезому стані.

Дацюк у 1990 році створив у Львові гурт «Лесик Band», який був дуже популярним у середині 90-х років. Найвідомішими піснями гурту є: «Гуляли», «Співали ящери», «Кошмарний сон», «Рекет», «Весна застою» і «Бразилія». Деякі українці навіть вважали ці пісні народними.