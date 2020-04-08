Місцеві вибори 2020: озвучено позицію ЦВК щодо ініціативи уряду урізати зарплатню членам комісій / Фото: Детектор медіа

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Місцеві вибори 2020 року та питання фінансування оплати праці членам виборчих комісій прокоментував очільник ЦВК Олег Діденко. Він озвучив позицію Центральної виборчої комісії, яка вважає, що держава повинна вповні забезпечити фінансування членів комісій задля уникнення корупційних ризиків.

Члени виборчих комісій повинні бути незалежними й чесними. Що більшою мірою їх фінансує держава, то краще… Держава повинна знайти баланс між фінансовими ресурсами, які є змога виділяти на ці потреби, і важливістю належного рівня незалежності членів виборчих комісій. Це не питання ЦВК, — зауважив Діденко в інтерв’ю «Чесно».

За його словами, ЦВК порушувало питання щодо формування керівного складу виборчих комісій на професійних засадах і розгортання максимальної мережі територіальних представництв комісій.

З боку ЦВК ми, звісно, бачимо загрози. Це негативна тенденція. Але в ситуації, яка є, коли ніхто не знає, як розвиватимуться події надалі, коли ми бачимо, що у світі вибори або скасовують, або переносять, — уточнив глава ЦВК.

Він додав, що Центрвиборчком лише перерозподіляє кошти, котрі як субвенція з держбюджету перераховують місцевим бюджетам на проведення виборів.

Вибори організовуватимуть і проводитимуть відповідні територіальні виборчі комісії. ЦВК не може порахувати, яка мінімальна сума потрібна (за зарплатню членам комісій — ред.), доки не будуть внесені відповідні зміни до Виборчого кодексу… Ми не можемо, наприклад, вважати, що оплату праці членам комісій можна не здійснювати, і на підставі цього таким чином рахувати, — резюмував чиновник.

Діденко зазначив, що очільник партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка у своїй заяві заявив про те, що Верховна Рада розмірковує над обмеженням оплати праці членам виборчих комісій. А це, згідно з бюджетним запитом ЦВК, близько 1 млрд 400 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно нардепи отримали пропозиції Кабміну щодо скорочення видатків. Зокрема, й зменшення на 56 млрд грн дохідної частини держбюджету та збільшення утричі його дефіциту. Також Верховній Раді запропонували створити стабілізаційний фонд, який має підтримати медичну сферу. Не виключено, що влада спробує скоротити й видатки на проведення місцевих виборів, які мали відбутися цьогоріч восени.