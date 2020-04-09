Пожежа в Чорнобилі. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n136454-policiya-vruchyla-pidozru-jytelu-kyyivskoyi-oblasti-z-vyny-yakogo-pochalasya-pojeja.html

Ракурс

Поліція Київської області вручила підозру 27-річному раніше судимому жителю села Рагівка Поліського району Київської області, який своїми діями спровокував масштабну пожежу на території Котовського лісництва, розташованого в Чорнобильській зоні.

Молодика звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу), повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області в Facebook.

Підозрюваний зізнався, що він заради забави поблизу покинутої ферми у декількох місцях підпалив суху траву. Вогонь швидко поширився і процес став неконтрольованим.

У результаті пожежі вигоріло 5 га території Котовського лісництва, а в атмосферу стався викид шкідливих хімічних речовин.

Наразі вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», пожежа на території Котовського лісництва триває. Вогнем охоплені нові території. Для гасіння пожеж у Чорнобильській зоні залучено 274 пожежників та 74 одиниці техніки.