Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пожар в Чернобыле. Фото: Корреспондент

Полиция вручила подозрение жителю Киевской области, по вине которого начался пожар в Чернобыльской зоне (ФОТО)

9 апр 2020, 01:47
999

Полиция Киевской области вручила подозрение 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка Полесского района Киевской области, который своими действиями спровоцировал масштабный пожар на территории Котовского лесничества, расположенного в Чернобыльской зоне.

Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира), сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в Facebook.

Полиция вручила подозрение жителю Киевской области. Фото: Facebook

Подозреваемый сознался, что он ради забавы вблизи заброшенной фермы в нескольких местах поджог сухую траву. Огонь быстро распространился и процесс стал неконтролируемым.

В результате пожара выгорело 5 га территории Котовского лесничества, а в атмосферу произошел выброс вредных химических веществ.

В настоящее время решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», пожар на территории Котовского лесничества продолжается. Огнем охвачены новые территории. Для тушения пожаров в Чернобыльской зоне привлечены 274 пожарных и 74 единицы техники.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше