Пожар в Чернобыле. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n136454-policiya-vruchila-podozrenie-jitelu-kievskoy-oblasti-po-vine-kotorogo-nachalsya-pojar.html

Ракурс

Полиция Киевской области вручила подозрение 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка Полесского района Киевской области, который своими действиями спровоцировал масштабный пожар на территории Котовского лесничества, расположенного в Чернобыльской зоне.

Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира), сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в Facebook.

Подозреваемый сознался, что он ради забавы вблизи заброшенной фермы в нескольких местах поджог сухую траву. Огонь быстро распространился и процесс стал неконтролируемым.

В результате пожара выгорело 5 га территории Котовского лесничества, а в атмосферу произошел выброс вредных химических веществ.

В настоящее время решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», пожар на территории Котовского лесничества продолжается. Огнем охвачены новые территории. Для тушения пожаров в Чернобыльской зоне привлечены 274 пожарных и 74 единицы техники.