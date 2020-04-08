Недостаток сна влияет на эмоциональные реакции

https://racurs.ua/n136453-pyat-chasov-sna-v-noch-delaet-ludey-negativno-predvzyatymi-uchenye.html

Ракурс

Недостаток сна может повлиять на эмоциональные реакции человека, делая их более негативными.

В недавнем исследовании Journal of Sleep Research его участники начали воспринимать приятные и нейтральные фотографии более негативно после того, как их сон был ограничен в течение нескольких ночей подряд, сообщает издание Wiley.

В то же время не было существенной разницы в оценках неприятных снимков.

В ходе исследования 42 участников тестировали утром после пяти ночей регулярного сна и после пяти следующих ночей ограничения сна (пять часов на ночь). Им демонстрировали 90 отобранных изображений.

Недостаточный сон может вызвать негативный эмоциональный уклон, что приводит к усилению тенденции оценивать эмоциональные стимулы как негативные, — отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты являются особенно актуальными в наши дни, поскольку хроническое ограничение сна является распространенной и недооцененной проблемой здоровья в современном обществе.

В отличие от состояния тотального отсутствия сна, который был широко изучен, последствиям длительного ограничения сна уделяется меньше внимания, — подчеркивают исследователи.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, когда появился сон.