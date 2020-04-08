Пять часов сна в ночь делают людей негативно предвзятыми — ученыеhttps://racurs.ua/n136453-pyat-chasov-sna-v-noch-delaet-ludey-negativno-predvzyatymi-uchenye.htmlРакурс
Недостаток сна может повлиять на эмоциональные реакции человека, делая их более негативными.
В недавнем исследовании Journal of Sleep Research его участники начали воспринимать приятные и нейтральные фотографии более негативно после того, как их сон был ограничен в течение нескольких ночей подряд, сообщает издание Wiley.
В то же время не было существенной разницы в оценках неприятных снимков.
В ходе исследования 42 участников тестировали утром после пяти ночей регулярного сна и после пяти следующих ночей ограничения сна (пять часов на ночь). Им демонстрировали 90 отобранных изображений.
Недостаточный сон может вызвать негативный эмоциональный уклон, что приводит к усилению тенденции оценивать эмоциональные стимулы как негативные, — отмечают исследователи.
Ученые подчеркивают, что полученные результаты являются особенно актуальными в наши дни, поскольку хроническое ограничение сна является распространенной и недооцененной проблемой здоровья в современном обществе.
В отличие от состояния тотального отсутствия сна, который был широко изучен, последствиям длительного ограничения сна уделяется меньше внимания, — подчеркивают исследователи.
Напомним, в прошлом году американские ученые установили, когда появился сон.