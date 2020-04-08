Нестача сну впливає на емоційні реакції

https://racurs.ua/ua/n136453-p-yat-godyn-snu-u-nich-robyt-ludey-negatyvno-uperedjenymy-ucheni.html

Ракурс

Нестача сну може вплинути на емоційні реакції людини, роблячи їх більш негативними.

У нещодавньому дослідженні Journal of Sleep Research його учасники почали сприймати приємні та нейтральні фотографії більш негативно після того, як їхній сон був обмежений впродовж декількох ночей поспіль, повідомляє видання Wiley.

Водночас не було суттєвої різниці в оцінках неприємних знімків.

У ході дослідження 42 піддослідних тестували вранці після п’яти ночей регулярного сну та після п’яти наступних ночей обмеження сну (п'ять годин на ніч). Їм демонстрували 90 відібраних зображень.

Недостатній сон може спричинити негативний емоційний ухил, що призводить до посилення тенденції оцінювати емоційні стимули як негативні, — зазначають дослідники.

Учені наголошують, що отримані результати є особливо актуальними в наші дні, оскільки хронічне обмеження сну є поширеною та недооціненою проблемою здоров’я у сучасному суспільстві.

На відміну від стану тотальної відсутності сну, який був широко вивчений, наслідкам тривалого обмеження сну приділяється менше уваги, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, коли з’явився сон.