«Заміновано» Олександрівську лікарню, фото: VSE42.ru

https://racurs.ua/ua/n136452-u-kyievi-zaminuvaly-medzaklad-de-likuut-hvoryh-na-koronavirus.html

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Поліція отримала повідомлення про нібито замінування Олександрівської лікарні Києва.

У цьому медзакладі лікують людей, хворих на коронвірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2. Про це повідомляє видання «Київ Оперативний».

Зазначається, що зловмисник зателефонував сьогодні близько 22.00 й повідомив, що заклав 5 кг тротилу у 10-му корпусі цього медзакладу. Вибух нібито має статися о 3.00.

10-й корпус — це кардіологічне відділення. Користувачі соцмереж висловлюють припущення, що зловмисник міг помилитися в обранні цілі для «замінування», оскільки поряд із цим корпусом розташоване інфекційне відділення.

Наразі медзаклад перевіряють експерти-вибухотехніки, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-секретаря поліції Печерського району Києва Оксана Тищенко.

За словами Тищенко, наразі не відомо, чи заклад евакуюватимуть.

Нагадаємо, на початку березня в Одесі «замінували» низку громадських будівель, серед яких були й медичні установи.