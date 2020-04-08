«Заминирована» Александровская больница, фото: VSE42.ru

https://racurs.ua/n136452-v-kieve-zaminirovali-meduchrejdenie-gde-lechat-bolnyh-koronavirusom.html

Ракурс

Полиция получила сообщение о заминировании Александровской больницы Киева.

В этом медучреждении лечат людей, больных коронвирусной болезнью COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание «Киев Оперативный».

Отмечается, что злоумышленник позвонил сегодня около 22.00 и сообщил, что заложил 5 кг тротила в 10-м корпусе этого медучреждения. Взрыв якобы должен произойти в 3.00.

10-й корпус — это кардиологическое отделение. Пользователи соцсетей высказывают предположение, что злоумышленник мог ошибиться в выборе цели для «заминирования», поскольку рядом с этим корпусом расположено инфекционное отделение.

Сейчас медучреждение проверяют эксперты-взрывотехники, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря полиции Печерского района Киева Оксану Тищенко.

По словам Тищенко, пока не известно, придеться ли заведение эвакуировать.

Напомним, в начале марта в Одессе «заминировали» ряд общественных зданий, среди которых были и медицинские учреждения.