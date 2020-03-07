Полиция Одессы проверяет информацию о минировании ряда объектов. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n134839-v-odesse-zaminirovali-ryad-obschestvennyh-zdaniy.html

Ракурс

В Одессе суббота у полицейских выдалась неспокойной. Аноним сообщил о минировании ряда общественных зданий в городе.

По указанным адресам выехали оперативные группы для проверки информации о возможных взрывах, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В сообщении указано, что аноним предупредил правоохранителей о взрывных устройствах, которые были заложены в медицинских учреждениях, на вокзалах, в гостиницах и торговых центрах.

Следует уточнить, что за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Как ранее писал «Ракурс», женщина-адвокат из Сум подозревается в 41 случае ложного минирования местных судов. Женщина призналась в совершении данных правонарушений.