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Ракурс
Полиция Одессы проверяет информацию о минировании ряда объектов. Фото: Корреспондент

В Одессе «заминировали» ряд общественных зданий

7 мар 2020, 16:51
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В Одессе суббота у полицейских выдалась неспокойной. Аноним сообщил о минировании ряда общественных зданий в городе.

По указанным адресам выехали оперативные группы для проверки информации о возможных взрывах, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В сообщении указано, что аноним предупредил правоохранителей о взрывных устройствах, которые были заложены в медицинских учреждениях, на вокзалах, в гостиницах и торговых центрах.

Следует уточнить, что за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Как ранее писал «Ракурс», женщина-адвокат из Сум подозревается в 41 случае ложного минирования местных судов. Женщина призналась в совершении данных правонарушений.

Источник: Ракурс


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