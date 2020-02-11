Адвокат из Сум подозревается в 41 ложном минировании судов

Псевдоминер. Фото: Наш Киев

https://racurs.ua/n133531-advokat-iz-sum-podozrevaetsya-v-41-lojnom-minirovanii-sudov.html

Ракурс

Адвокат из Сум была задержана правоохранителями. Следствие подозревает, что женщина с октября 2019 года 41 раз сообщала на линию «102» о ложном минировании местных судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Сообщения подозреваемой о минировании ни разу не были подтверждены, сообщает Судебная власть Украины.

Адвокат продумывала до мелочей свои преступные действия и прилагала максимум усилий, чтобы ее невозможно было вычислить.

Женщина изменяла голос, постоянно меняла телефоны и сим-карты, а продолжительность ее сообщений не превышала 5 секунд.

Во время обыска у адвоката были изъяты мобильные телефоны, из которых совершались звонки о минировании административных зданий. Также были обнаружены и изъяты другие доказательства преступлений.

Адвокат созналась в совершенных правонарушениях.

В настоящее время прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение данных преступлений женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.