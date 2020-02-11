Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 12 февраля ожидается с дождем и мокрым снегом. Осадки прогнозируют по всей территории страны.

Ночью температура воздуха ожидается от 5° тепла в южных областях до 7° мороза в восточных. Днем прогнозируют 2−9° тепла. Ветер обещают южный и западный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 февраля прогнозируется со снегом и мокрым дождем. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, а днем 3−5° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается мокрый снег и дождь. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 2° тепла, днем 4−6° тепла.

В Одессе в среду будет идти дождь. Ночью температура воздуха от 3° до 5° тепла, днем 7−9° выше нуля.

В Днепре в ближайшие сутки тоже обещают осадки. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем ожидается 2−4° тепла.

В Харькове завтра обещают дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха 3−5° мороза, днем 2−4° тепла.

В Карпатах 12 февраля ожидается сильный снег и дождь. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 3−6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, сегодня украинский Гидрометеоцентр обещал в большинстве областей страны порывы ветра 15−20 м/с. Синоптики предупреждали, что сложная погода возможна в западных, южных и восточных областях.