Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 12 лютого очікується з дощем та мокрим снігом. Опади прогнозують по всій території країни.

Вночі температура повітря очікується від 5° тепла в південних областях до 7° морозу в східних. Вдень прогнозують 2−9° тепла. Вітер обіцяють південний та західний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 12 лютого прогнозується зі снігом та мокрим дощем. Температура повітря вночі 0−2° тепла, а вдень 3−5° вище нуля.

У Львові завтра очікується мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 2° тепла, вдень 4−6° тепла.

В Одесі у середу йтиме дощ. Вночі температура повітря від 3° до 5° тепла, вдень 7−9° вище нуля.

У Дніпрі найближчої доби теж обіцяють опади. Вночі температура повітря від від 1° морозу до 1° тепла, вдень очікується 2−4° тепла.

У Харкові завтра обіцяють дощ та мокрий сніг. Вночі температура повітря 3−5° морозу, вдень 2−4° тепла.

У Карпатах 12 лютого очікується сильний сніг та дощ. Температура повітря вночі від 1° морозу до 2° тепла, вдень 3−6° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, сьогодні український Гідрометеоцентр обіцяв у більшості областей країни пориви вітру 15−20 м/с. Синоптики попереджали, що складна погода можлива у західних, південних і східних областях.