США в ОБСЄ виступили проти анексії Криму. Фото: USOSCE/Gower

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Кримські санкції будуть зняті тільки після деокупацію півострова, а Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

Також США підтримують зусилля України в спробах досягти домовленостей з представниками ОРДЛО і встановити мир на Донбасі, про що йшлося 9 грудня на саміті «нормандської четвірки» в Парижі. Водночас сумно, якщо народ Росії підтримує і виправдовує акт агресії проти України. Про це на засіданні постійної ради Організації безпеки Ради Європи у Відні заявив посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор. Відповідний доповідь опубліковано на сайті ОБСЄ.

Крим є невід'ємною частиною України, окупованою російськими військами і керованою російським маріонетковим урядом під хибним приводом фіктивного референдуму, — йдеться в доповіді.

Посол США додав, що спроба анексії Криму Росією є «кричущим порушенням статуту ООН, а мілітаризація півострова є загрозою європейській безпеці та порушує зобов’язання Росії відповідно до Будапештського меморандуму і Гельсінського заключного акту».

Також в доповіді йдеться про порушення прав людини в окупованому Криму. Посол США при ОБСЄ зазначив, що влада Криму переслыдуэ корінний народ півострова кримських татар, а також етнічних українців та інших мешканців, які виступають проти анексії Кримського півострова. Сполучені Штати закликали Росію звільнити всіх кримських журналістів, які були заарештовані за їхню діяльність, а також політв’язнів в Криму та Росії.

Окрім того, в доповіді Джеймс Гілмор зазначив, що США не визнають і ніколи не визнають незаконну окупацію Криму і додав, що санкції, пов’язані з агресією на Донбасі і окупацією Криму, будуть зняті тільки після припинення військових дій на сході і деокупації півострова.

Нагадаємо, раніше Держдеп США заявив, що Америка буде продовжувати вводити санкції відносно Росії, поки триватиме війна на Донбасі і окупація українського Криму.