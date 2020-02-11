Метро на Виноградар: «Київметробуд» обшукують силовики. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n133528-metro-na-vynogradar-kyyivmetrobud-obshukuut-sylovyky.html

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Обшуки у «Київметробуді» влаштували сьогодні силовики із Офісу генпрокурора та СБУ.

Масштабні обшуки тривають у підрозділах компанії, її посадовців, у відділеннях «Укргазбанку» та приватних структурах, інформує прес-центр ОГ.

Слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження щодо незаконного заволодіння коштами держбюджету, виділеними на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. Зокрема, йдеться про зведення метро на Виноградар.

Серед іншого, було безпідставно переміщено на депозитні рахунки 1,7 млрд грн, які мали витратити на будівництво. Минулого місяця Печерський суд столиці наклав арешт на кошти «Київметробуду» та його підрозділів. Наразі триває розслідування.

Сирецько-Печерську гілку метро мають продовжити від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар із електродепо в Подільському районі Києва. В першу чергу планується будівництво на ділянці в 4 км станцій метро «Мостицька» та «Проспект правди» і відгалуження в бік станції «Виноградар».

Міський голова Віталій Кличко раніше заявляв, що дві станції відкриють наприкінці 2021 року, й публікував відео про те, як просуваються будівельні роботи.